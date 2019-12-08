На Банковой под Офисом президента, где проходит вечерний Порох-майдан накануне нормандской встречи, протестанты собрались греться возле бочки, где горит топливо. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Он сообщает, что здесь порядка 700 человек, на площади перед ОП стало как-то меньше людей.

Фото: Страна.ua

Напомним, на Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки. С условием, что если будет "зрада" - они уже завтра, 9 декабря, заблокируют правительственный квартал.

Правда, после сегодняшнего дневного майдана в таком исходе появились определенные сомнения - уж очень слабым он оказался. Вкратце - его почти не поддержали другие партии, а из националистов пришла только "Свобода".

Впрочем, не исключено, что к акции "Стража на Банковой" могут присоединиться новые участники. А вот появится ли там Петр Порошенко - пока непонятно. Те же "азовцы" относятся к нему негативно.

"Страна" следит за событиями.

Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией. Список требований "Страна" уже публиковала. Сами же переговоры начнутся завтра, 9 декабря.