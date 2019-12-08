Участниками Порох-майдана в Киеве стали 7-8 тысяч человек.

Об этом Нацполиция сообщает в Facebook.

"В мероприятиях на Майдане приняли участие около 8000 граждан. Грубых нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении. В полиции отмечают, что сейчас под офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются, в них принимают участие около 2000 человек.

Фото: facebook.сom

Напомним, что на Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки. "Страна" ведет оттуда онлайн-репортаж.

Правда, после сегодняшнего дневного майдана в таком исходе появились определенные сомнения - уж очень слабым он оказался. "Страна" уже анализировала, в силу каких причин. Вкратце - его почти не поддержали другие партии, а из националистов пришла только "Свобода".