Сегодня, 8 декабря, стало известно, что в печально известном колледже в Одессе, где огонь унес больше десяти жизней, отсутствовала сигнализация.

Об этом заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин - пишет "РБК-Украина".

Фото: dsns.gov.ua

Чечеткин заявил, что специалисты после осмотра места событий и долгого совещания установили отсутствие пожарной сигнализации.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили уже 10 погибших под завалами.

"Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек). Всего с начала разбора завала было вывезено 936 м³ строительных конструкций. Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единиц техники, из них от ГСЧС 100 человек и 10 единиц техники", - сказано в сообщении.

Также "Страна" сообщала, что полиция сообщила о первых двух подозреваемых в случившемся в Одессе пожаре.