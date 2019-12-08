В сгоревшем одесском колледже не было никакой пожарной сигнализации
Сегодня, 8 декабря, стало известно, что в печально известном колледже в Одессе, где огонь унес больше десяти жизней, отсутствовала сигнализация.
Об этом заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин - пишет "РБК-Украина".
Фото: dsns.gov.ua
Чечеткин заявил, что специалисты после осмотра места событий и долгого совещания установили отсутствие пожарной сигнализации.
Напомним, что по состоянию на сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили уже 10 погибших под завалами.
"Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек). Всего с начала разбора завала было вывезено 936 м³ строительных конструкций. Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единиц техники, из них от ГСЧС 100 человек и 10 единиц техники", - сказано в сообщении.
Также "Страна" сообщала, что полиция сообщила о первых двух подозреваемых в случившемся в Одессе пожаре.