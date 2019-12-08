На Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки.

С условием, что если будет "зрада" - они уже завтра, 9 декабря, заблокируют правительственный квартал.

"Страна" следит за событиями в онлайн-репортаже. Мы также публикуем фотографии с места события.

Под стенами ОП собраны спальники. Фото: Страна.ua

Выход на Лютеранскую охрану Нацгвардия - человек 100 и представители МЧС. Фото: Страна.ua

Свободовец Игорь Мирошниченко что-то про МВФ рассказывает. Фото: Страна.ua

Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий. Фото: Страна.ua

Так выглядят "палатки", которые устанавливал Нацкорпус. Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Бочки стали наполнять для костра. Фото: Страна.ua

Появились новые палатки. Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Напомним, что Тягнибок на анти-Зе митинге призвал к "перепаспортизации" жителей Донбасса.

Также мы писали о том, что Майдан Независимости, на котором пройдет антиЗе-митинг, вошел в ТОП-10 мест с самым грязным воздухом в Киеве.