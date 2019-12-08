Появились фото с акции протеста у Офиса президента на Банковой, где установили палатки
На Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки.
С условием, что если будет "зрада" - они уже завтра, 9 декабря, заблокируют правительственный квартал.
"Страна" следит за событиями в онлайн-репортаже. Мы также публикуем фотографии с места события.
Под стенами ОП собраны спальники. Фото: Страна.ua
Выход на Лютеранскую охрану Нацгвардия - человек 100 и представители МЧС. Фото: Страна.ua
Свободовец Игорь Мирошниченко что-то про МВФ рассказывает. Фото: Страна.ua
Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий. Фото: Страна.ua
Так выглядят "палатки", которые устанавливал Нацкорпус. Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Бочки стали наполнять для костра. Фото: Страна.ua
Появились новые палатки. Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Напомним, что Тягнибок на анти-Зе митинге призвал к "перепаспортизации" жителей Донбасса.
Также мы писали о том, что Майдан Независимости, на котором пройдет антиЗе-митинг, вошел в ТОП-10 мест с самым грязным воздухом в Киеве.