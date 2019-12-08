Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вести в стране три категории рабочих виз, если его Консервативная партия одержит победу на выборах 12 декабря. Об этом пишет Daily Mail.

"Консерваторы объявили, что они будут распределять баллы по ряду различных критериев, которые фактически подразделяют людей на три категории в рамках новой системы", - говорится в сообщении.

В случае победы Консервативной партии ее лидер, действующий премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал разработать подход к контролю за иммиграцией на основе системы баллов, которая разобьёт получателей рабочих виз на три категории.

Под первую категорию, так называемый "ускоренный прием", попадут предприниматели, инвесторы, гении стартапов и все, кто потенциально поспособствует росту экономики страны.

Во вторую категорию попадут квалифицированные работники, получившие предложение о работе в Великобритании, а в третью войдут те, кто приезжает в страну "по отраслевому принципу" - неквалифицированные рабочие для выполнения краткосрочных работ.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся в четверг, 12 декабря.

Напомним, что премьер Великобритании обещает снизить уровень миграции в случае победы на выборах.

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