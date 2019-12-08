Вчера, 7 декабря, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон должен Украине менее $10 млн из общего объема военной помощи, которую правительство утвердило ранее. С этими словами он выступил в Калифорнии.

У главы Пентагона попросили разъяснений: верно ли, что Украина не получила более $35 млн от общего объема военной помощи из США, выделение которой ранее замораживалось Дональдом Трампом.

"Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о $10 млн", - утверждает сейчас Эспер. Он уверен, что большая часть денег пришла в срок. Наряду с этим глава Пентагона не уточнил, по каким именно причинам часть помощи все-таки не дошла до Украины. Он также ничего не сказал о том, будет ли это. По словам министра обороны, администрация США, прежде чем выделить военную помощь Украине, мониторит ситуацию с борьбой с коррупцией.



Эсперу задали вопрос о том, планируется ли расширять финансовую и военную поддержку Украине. На это министр ответил: "Скоро последует очередной транш. Думаю, на этот раз это примерно $250 млн. В прошлый раз Министерство обороны США поддержало это. Полагаю, мы поддержим это в следующий раз".

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