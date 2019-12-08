На Банковой появились палатки, в которых раздают печенье. Фото
Под Офисом президента на улице Банковой, где проходит акция "Стража на Банковой", протестующие установили первые палатки.
Об этом передает корреспондент "Страны".
На палатках нанесены логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор".
Фото: Страна
В палатках уже начали раздавать чай и печенье.
Фото: Страна
Участники акции собираются стоять с палатками до момента, когда станет известно о решениях "нормандской четверки". Поэтому они запаслись креслами-мешками, которые сложены в углу одной из палаток.
Фото: Страна
Ранее "Страна" рассказывала, как прошел дневной Порох-майдан на площаде Независимости в Киеве.
Мы также подвели предварительные итоги мероприятий на Майдане. Мы констатировали, что фактически дневной протест провалился, хотя подготовка к нему была весьма серьезной и его поддержали сразу три парламентские партии.