Под Офисом президента на улице Банковой, где проходит акция "Стража на Банковой", протестующие установили первые палатки.

Об этом передает корреспондент "Страны".

На палатках нанесены логотипы "Неизвестный патриот" и "Демократический топор".

Фото: Страна

В палатках уже начали раздавать чай и печенье.

Фото: Страна

Участники акции собираются стоять с палатками до момента, когда станет известно о решениях "нормандской четверки". Поэтому они запаслись креслами-мешками, которые сложены в углу одной из палаток.

Фото: Страна

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел дневной Порох-майдан на площаде Независимости в Киеве.

Мы также подвели предварительные итоги мероприятий на Майдане. Мы констатировали, что фактически дневной протест провалился, хотя подготовка к нему была весьма серьезной и его поддержали сразу три парламентские партии.