В сети интернет появилось видео с акции протеста, устроенной на майдане Независимости в Киеве.

На записи запечатлен момент, когда в бывшего президента Украины Петра Порошенко метнули яйца.

Короткий ролик начинается с момента, когда экс-президент допевает гимн Украины на сцене перед собравшимися. Затем он направляется к микрофону и бодро произносит: "Слава Украине!". В эту секунду заметно, как Марина Порошенко уворачивается от летящего предмета, а затем стоящий рядом с ней человек с флагом в воздухе перехватывает второй предмет - видимо, яйцо.

Видео: YouTube/ Кипиш Украины

Затем камера снимающего поворачивается к толпе, где уже скручивают метателя яиц: несколько мужчин заломили ему руки за спину и с силой пригибают его голову вниз. На этом запись обрывается.

Ранее "Страна" освещала сегодняшнюю акцию Порошенко в Киеве.

Мы также разбирали, что показали события на Порох-Майдане.