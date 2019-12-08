Участники акции "Стража на Банковой" в соцсетях сообщили, что возле Офиса президента разобрали смонтированную для митингующих сцену, хотя мероприятие было согласовано с властями. В частности, об этом написал в Facebook бывший народный депутат Сергей Высоцкий.

"Пришел на "Стражу на Банковой". Оказывается несмотря на заявки и согласования полиция оттеснила протестующих и разобрала и выбросила сцену. Палатки не пропускают, блокирует УГО. Как и в 2013 году власть Януковича, власть Зеленского боится мирных собраний. Подходите на 19:00", - призвал Высоцкий.

Скриншот: Facebook/ sergey.vysotsky

Среди протестующих пошли разговоры, что сцену разобрали по приказу главы ОП Андрея Богдана.

Правда, через полчаса тот же Высоцкий сообщил, что сцену вернули.

Скриншот: Facebook/ sergey.vysotsky

"Достигнут компромисс. Сцену пропустили. Рад, что не все во власти потеряли разум", - похвалил Банковую экс-нардеп.

"Страна" ведет репортаж с событий возле Офиса Зеленского.

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