Сегодня, 8 декабря, заместитель начальника департамента 817 "Газпрома" (экономическая экспертиза и ценообразование) Виктор Яценко заявил, что на российском рынке субсидировать работу предприятия не получится, поскольку больше доходов от экспорта природного газа не хватает.

Об этом пишет информагентство "Интерфакс".

"Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта "перекрестка", когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, - такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в $400-500, которые мы когда-то видели, - какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет", - отметил Виктор Яценко. Также начальник департамента сказал, что руководство в скором времени поймет проблему.

По предварительным подсчетам, уровень экспортного паритета для поставок по "Северному потоку-2" составляет около $125 за тысячу кубометров (при выходе на берег Германии), а при поставках через Украину - $146 (при входе в Словакию).

Прошлым летом спотовые цены на газ в Европе были существенно ниже текущих значений. Однако стоит заметить, что в наиболее слабый за этот год третий квартал "Газпром" показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне $170 за тысячу кубометров.

Яценко убежден, что нужно пересмотреть тенденции в росте цен и тарифов. С 2014 по 2019 год цены на газ возросли на 20%, а инфляция - на 57%. кроме того, НДПИ для "Газпрома" увеличился на 60%.

Яценко также рассказал о своем видении перспектив разрешения проблем газового рынка в РФ в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его мнению, все проблемы, которые "сидят внутри", в том или ином виде перейдут на единый рынок.

Ранее "Страна" сообщала, что Медведев процитировал монтера из Ильфа и Петрова, рассказывая о газовых переговорах Украины и России.

Также мы писали, что "Нафтогаз" готов отозвать новые иски к "Газпрому", если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа.