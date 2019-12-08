Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обозначил цель президента Украины Владимира Зеленского на завтрашнем "нормандском саммите" в Париже: мир и безопасность в Украине. Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

Пристайко отметил, что Зеленский во Франции будет отставить интересы всех украинцев, "разделенных российской агрессией".

Скриншот: Twitter/ VPrystaiko

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - написал чиновник.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне саммита призвала не завышать ожидания от переговоров, потому что война на Донбассе не прекратится на следующий день.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский на переговоры в Париж возьмет с собой 10 человек.