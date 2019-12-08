На Банковой сегодня вечером проходит вторая часть Порох-майдана. "Рух опору капітуляції" собирается стать с палатками под Офисом президента и дожидаться там решений Нормандской четверки.

С условием, что если будет "зрада" - они уже завтра, 9 декабря, заблокируют правительственный квартал.

Правда, после сегодняшнего дневного майдана в таком исходе появились определенные сомнения - уж очень слабым он оказался. "Страна" уже анализировала, в силу каких причин. Вкратце - его почти не поддержали другие партии, а из националистов пришла только "Свобода".

Впрочем, не исключено, что к акции "Стража на Банковой" могут присоединиться новые участники. А вот появится ли там Петр Порошенко - пока непонятно. Те же "азовцы" относятся к нему негативно.

"Страна" следит за событиями.

Прямой эфир

20:13 Импровизированная сцена, из-за которой разгорелся скандал, располагается на ступенях ОП, по обе стороны колонки, но звук очень плохого качества, практически ничего не слышно.

20:12 Приехал Андрей Билецкий.

20:04 В соцсетях вспоминают слова Порошенко о том, что майданы - это плохо.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая "Геть". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим этого сделать, нам с такими не по дороге".

Петр Порошенко, 2017 год".

20:00 Нацгвардия не пропускает каких-то сомнительных ребят в балаклавах, которые не прошли досмотр у полиции со стороны входа с Лютеранской.

19:54 Как и на утренний майдан, приехали Тягнибок и Омелян.

19:50 Привезли спальники.

19:48 Раздают чай и печенье. Как в старые добрые времена.

19:46 Как устанавливали палатки.

19:42 Фото палаток "Демсокиры" под офисом президента.

В палатках, как сказал бы Зеленский - то ли томос, то ли термос. Из этих палаток раздают чай и печенье.

Фото Facebook BBC News Ukrainian

19:41 "Сцену пронесли и устанавливают у Дома с химерами", - пишет сторонница Порошенко Светлана Самборская.

19:38 В целом вечерняя акция идет живее благодаря националистам, которых здесь больше.

19:37 Видео, как "Нацкорпус" что-то разгружает на Банковой.

19:36 Около "Дома с химерами" начали устанавливать палатки, в это время под ОП толпа кричит "Богдана в отставку". Видео "Страны".

19:29 Под Офисом президента собралось порядка 700 человек, сообщает корреспондент "Страны".

В большей степени это люди возрастом 45+, но организационный костяк, судя по тому, кто разгружает машины и устанавливает транспаранты, составляет Нацкорпус, которого, кстати, не было на утреннем Порох-майдане.

На входе перед воротами ОП около 200 правоохранителей, остальные дежурят во дворах. Правоохранители на входе проверяют Нацкорпус, который проносит разные упакованные вещи.

Где-то треть от всех присутствующих под ОП составляют журналисты. В толпе виднеются несколько флагов "Свободы". Интересно, что нет символики "Европейской солидарности", при этом есть ее молодежное крыло.

19:26 Сцену пропустили. "Достигнут компромисс", - пишет списочник "Европейской солидарности" Высоцкий в соцсетях.

19:20 Ульяна Супрун делает вдохновляющие перепосты и пишет по слогам: "Ре-во-лю-ция!"

19:16 На Банковую приехали две грузовые машины - Нацкорпус разгружает привезённые вещи (они упакованы, пока непонятно, что там).

Нацкорпус представлен, как обычно молодыми парнями 17+.

19:06 Участники акции в соцсетях говорят, что УДОшники по приказу главы ОП Андрея Богдана разобрали сцену, которую смонтировали для того, чтобы вещать с нее.

Об этом, в частности, пишет экс-нардеп Сергей Высоцкий.

"Пришел на Варта на Банковой. Оказывается несмотря на заявки и согласования полиция оттеснила протестующих и разобрала и выбросила сцену. Палатки не пропускают, блокирует УГО. Как и 2013 году власть Януковича, власть Зеленского боится мирных собраний.

Подходите на 19:00", - написал Высоцкий.

Позже он добавил, что сделано это было по приказу Богдана.

18:59 Националисты уже ведут стримы из-под Офиса президента.