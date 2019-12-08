В понедельник, 9 декабря, рабочая группа при парламентском комитете рассмотрит законопроект "Об электронных коммуникациях", одно из положений которого позволит крупным провайдерам уничтожить мелких, создать монопольный рынок интернет-услуг и взвинтить цены на интернет до европейских.

Об этом сообщает InternetUA.

Речь идет о норме, которая касается взаимосоединения сетей. Законопроект определяет право поставщика электронных коммуникационных услуг на совместное использование инфраструктуры электронных коммуникационных сетей и ее элементов на договорных началах.

По словам провайдеров, взаимодействие сетей и его регулирование есть и в действующем законе "О телекоммуникациях", но касается только телефонии. В новом же проекте оно распространяется на доступ к интернету. Глава Комитета интернет-ассоциации Украины по вопросам защиты экономической конкуренции Александр Арутюнян считает, что нужно оставить старую норму.

"Что касается интернет-провайдеров, то здесь эта норма, мягко говоря, не нужна вообще. Последствием ее внедрения станет существенная бюрократическая нагрузка на мелкий и средний бизнес, причем полностью неоправданная. Кроме того, во внедрении данной нормы просматривается возможная коррупционная составляющая, так как регулятор теперь сможет указывать провайдерам, какое оборудование должно использоваться при взаимосоединении, как оно должно использоваться, и регулировать цены на соединение. Это может в принципе привести к коллапсу на рынке", - сказал Арутюнян.

Он добавил, что без нормы никаких проблем на рынке не было. А значит, она ничего не решит.

В телеком-отрасли подозревают, что норму пролоббировали крупные игроки рынка. Они могут позволить себе устанавливать цены на доступ к интернету и ТВ существенно ниже, чем малые и средние провайдеры. Заходя в сеть другого провайдера, крупный игрок может предлагать более низкую цену и переманивать чужих абонентов.

"Мелкий оператор будет вынужден давать крупному свою сеть, отдавать своего клиента, а крупный будет давать этому клиенту услугу бесплатно", говорит Арутюнян.

В дальнейшем, захватывая таким образом все новые сети, крупные операторы установят монополию и вытеснят с рынка других игроков. После уничтожения конкурентов ничто не помешает им поднять стоимость услуг до европейских. А в Европе доступ к качественному интернету стоит около 100 евро в месяц.

Ранее "Страна" приводила статистику, по которой к 1 января 2019 года в Украине к интернету были подключены 26,07 млн абонентов.

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