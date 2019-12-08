Вчера, 7 декабря, в отделение полиции Киевской области обратилась мать 14-летней девочки, которая сообщила, что ее дочь насилует родной дядя.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook со ссылкой на областную полицию.

Обеспокоенная мать не могла защитить ребенка, так как находилась вдали от дома. Как оказалось, дядя напоил племянницу алкоголем: это через окно увидел брат девочки, находившийся во дворе, который и позвонил матери.

Преступник задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Сейчас следователи готовят ему подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Родственнику пострадавшей грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Фото: Facebook/Киев Оперативный

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