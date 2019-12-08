Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Рудольф Джулиани в ходе визита в Украину многое выяснил для своего антикоррупционного расследования и представит о нем доклад Конгрессу. Об этом сообщает ТАСС.

Тему поездки Джулиани в Киев Трамп затронул, общаясь 7 декабря с журналистами в Вашингтоне.

"Он, я думаю, представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений. Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить Конгрессу, генеральному прокурору и министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить", - сказал глава Белого дома.

Ранее "Страна" рассказывала, что с Джулиани встретился народный депутат Александр Дубинский и обрисовал американскому гостю схему вывода из Украины бюджетных миллиардов при Януковиче и Порошенко.

Мы также приводили заявление Джулиани по итогам поездки в нашу страну.