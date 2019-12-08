Сегодня ночью, 8 декабря, в Броварах пьяный водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, врезался на большой скорости в машину Audi, которая стояла на перекрестке. В результате Audi вылетела на встречную полосу, где попала в ДТП с еще тремя легковушками. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на пересечении улиц Зелинского и Киевской. В машине с водителем-гонщиком находился 16-летний сын, который вследствие ДТП получил перелом голеностопа.

Женщина из Audi была на 21 неделе беременности. Сейчас она вместе с мужем находится в реанимации. Состояние критическое.

Очевидцы сообщают, что за рулем Mercedes был 51-летний мужчина. Драгер показал, что у него в крови было 2,2 промилле алкоголя (при норме в 0,2 промилле).

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Фото: dtp.kiev.ua

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что в Броварах поймали полицейского, который торговал амфетамином, не снимая формы.

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