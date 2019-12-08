Несмотря на информацию о том, что властям Украины удалось договориться с Международным валютным фондом о новой трехлетней программе с выделением кредита в размере 5,5 млрд долларов, его судьба окончательно не известна.

Сейчас кредитное решение по Украине имеет статус Staff Level Agreement, то есть, принципиального согласия. Однако, как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, программу еще должен утвердить совет директоров Фонда.

Кроме того, итоговое решение по кредиту и перечисление самого кредита будут возможны после выполнения неких условий - prior actions. По словам Георгиевой, имеются в виду, в первую очередь, решения по банковской системе.

Скорее всего, речь идет о ПриватБанке. Фонд желает получить гарантии, что банк не вернут бывшим собственникам. Соответствующий законопроект о невозврате национализированных банков прежним собственникам уже практически готов. Но успеют ли уладить все проблемные моменты в этом году или же деньги нам выделят только в следующем году - вопрос пока открытый.

"Может и в этом году. До каникул есть еще время, хотя его и мало. Но в нашей истории были случаи, когда решение о кредите принималось в последнюю неделю года, "под елочку", - прокомментировал ситуацию аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Подробнее читайте в нашем материале Что значит положительное решение по кредиту от МВФ и куда пойдут эти деньги.

Как писала "Страна", 7 декабря на сайте президента Украины появилось сообщение о достижении договоренности с МВФ по поводу нового кредита.

Ранее мы сообщали, что незадолго до этого, 23 ноября, миссия МВФ уехала из Украины без результата.