В Киеве 6 декабря около 5 часов утра женщина с ножом хотела совершить суицид, однако ее успели спасти полицейские. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В отделение полиции от работников скорой помощи поступил вызов следующего характера: "Окровавленная женщина приставила себе нож к животу и хочет совершить самоубийство".

Медики опасались приближаться к женщине. Сотрудники правоохранительного органа быстро отреагировали на вызов и приехали на место происшествия.

Полицейские пытались сократить дистанцию к женщине, однако она нервничала и грозила покончить с собой.

Патрульный Роман Жуковский увидел, что женщина дрожит. Он понял, что она замерзла, и увидел на тротуаре неподалеку ее шапку. Взяв ее, патрульный подошел к женщине и предложил надеть головной убор. Женщина отказалась убирать нож. Тогда полицейский сам протянул ей шапку и быстрым движением выбил холодное оружие из рук. Женщину передали медикам для оказания экстренной помощи.

Обстоятельства, побудившие женщину пойти на этот шаг, неизвестны. Инцидент отчасти зафиксирован на видео.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Видео: YouTube/Патрульная полиция Киева

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