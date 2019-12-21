Фотографу Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось снять один из самых диких и пугливых табунов лошадей Пржевальского, обитающий в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Как отметили в пресс-службе заповедника, по его территории разгуливает не один табун лошадей Пржевальского. Те скакуны, что живут в более отдаленных его уголках, людей практически не видят. Поэтому они очень осторожны при встрече с незнакомцами, насторожены и пугливы.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Однако фотографу Станиславу Гуменюку удалось достаточно близко подойти к табуну из семи лошадей и сделать несколько удачных кадров.

Год назад "Страна" приводила данные, согласно которым на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции может быть около 110 особей диких лошадей.

Также мы писали, что в зоне отчуждения обитает единственная полностью дикая популяция лошадей Пржевальского.