В понедельник, 9 декабря, когда в Париже будет проходить важная встреча "нормандской четверки", в Украине установится не по-зимнему теплая погода. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

На всей территории страны в первый рабочий день новой недели будет переменная облачность с проглядывающим сквозь облака солнцем. При этом осадков не предвидится. Лишь в Закарпатье небо затянет тучами и прольются кратковременные дожди.

Фото: meteo.gov.ua

В восточных областях дневная температура будет +3...+5 градусов Цельсия, ночью похолодает до +2...0. В остальных регионах будет немного теплее: столбики термометров днем поднимутся до +4...+6 в центре и +6...+8 на западе. А в Одессе так и вовсе потеплеет до +10. Ночью же вероятны заморозки до -1.

В столице 9 декабря осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +4...+6 градусов. Ночью будет около 0.

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода в Париже во время встречи Зеленского с лидерами трех стран "нормандского формата".

Мы также писали, что сегодня ночью возможны морозы до -3 градусов.