Сегодня, 8 декабря, стало известно, что выведенный на орбиту от США грузовой космический лайнер Cargo Dragon (разработан и запущен компанией SpaceX) успешно состыковался с МКС. Об этом сообщается в NASA.

Cargo Dragon. Фото: nasa.gov

Подобравшийся к МКС в 12:05 корабль Cargo Dragon был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, находившейся под управлением астронавта из Италии Луки Пармитано, а уже в 15:47 лайнер успешно состыковался с модулем Harmony, американским сегментом станции. Данные этапы выполнялись в соответствии с командами, которые поступали из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

"Грузовик" доставил на МКС приблизительно 2,5 тонн провизии, кроме того, - оборудование и материалы для 38 научных экспериментов.

Среди доставленного оборудования - платформа для "парковки" роботизированных систем и гиперспектральный сенсор (Hyperspectral Imager Suite - HISUI) японского космического агентства JAXA, служащий для наблюдения за операциями по добыче нефти, газа и минералов в прибрежных районах. Наряду с этим "грузовик" транспортировал 40 мышей для проведения экспериментов по уменьшению влияния невесомости на их костно-мышечный аппарат. По окончании экспериментов грызунов возвратят на Землю со спускаемой капсулой корабля.

Cargo Dragon также доставил на МКС материалы для эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. Как говорит Майкл Робертс, главный научный сотрудник Национальной лаборатории МКС NASA, "изучение влияния микрогравитации на процесс соложения ячменя, начиная от прорастания зародыша, важен для понимания того, как будут реагировать растения. Это нужно "для разработки новых способов выращивания растений для употребления в пищу в ходе дальних космических полетов". Эксперимент в случае успеха позволит воспроизводить пиво в космосе.

На данный момент корабль Cargo Dragon - единственное судно для снабжения МКС, способное возвращать грузы на Землю. Он будет находиться в составе МКС около месяца, а затем его сведут с орбиты, и он приводнится в Тихом океане неподалеку от Калифорнии. Капсула с кораблем доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Олега Скрипочки и Александра Скворцова, американцев Эндрю Моргана, Джессики Меир и Кристины Кук, а также итальянца Луки Пармитано.

Вслед за Cargo Dragon 6 декабря к МКС отправился российский грузовой корабль "Прогресс МС-13". Он пристыкуется в автоматическом режиме к модулю "Пирс" уже завтра, 9 декабря.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Cargo Dragon в четверг, 5 декабря. Решение было принято в связи с договоренностями между компанией SpaceX и NASA относительно снабжения МКС. Запуск провели с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Cargo Dragon в третий раз отправился в космос: в сентябре 2014 года был его дебют, а в июне 2017 года - второе путешествие на МКС.

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