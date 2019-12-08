7 декабря в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко должны были подписать соглашение об углубленной интеграции двух России и Беларуси. Однако встреча завершилась ничем.

Важнейшим препятствием для заключения договора является нерешенная проблема российских субсидий. Издание DW выяснило у экспертов-экономистов, что эти субсидии значат для Беларуси.

Подписание соглашение об планировалось приурочить к отмечаемой 8 декабря 20-й годовщине заключения Договора о создании Союзного государства. Единственным итогом длившихся пять с половиной часов переговоров Путина и Лукашенко стало сообщение для прессы о том, что следующая встреча состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге. Ну и еще президенты обменялись подарками: Путин передал Лукашенко золоченый самовар, а батька в ответ вручил конфеты, сало и сыр.

Совместной пресс-конференции лидеров стран не было, хотя для нее даже подготовили специальный зал. Лукашенко покинул резиденцию президента РФ без комментариев и сразу улетел в Минск.

Запоздалые поздравления

Вдогонку батьке из Кремля полетела поздравительная телеграмма по случаю двадцатилетия подписания Договора о создании Союзного государства. В ней говорится об "историческом решении", которое отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основанные на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, "Путин высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов".

Кстати, предварительный текст договоренности, которую должны были торжественно подписать Путин и Лукашенко, официально так и не был представлен. В изданиях, которые якобы ознакомились с документом, появляются лишь его пересказы.

Речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Стороны якобы намерены также частично объединить банковский надзор и ввести единый внешнеторговый режим. Кроме того, с 2021 года якобы планируется ввести единые правила в таможенной и энергетической сферах.

Финансовые потери Минска

Вероятность подписания соглашения изначально снижало дополнительное условие, выставленное Минском: стороны сначала должны договориться о компенсациях Беларуси со стороны России. Речь идет о выпадающих доходах белорусского бюджета из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли.

"Россия ежегодно снижает уровень экспортной пошлины на нефть и одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)", - объяснил суть фискальных изменений экономист Института экономики РАН Алексей Шурубович.

Он указал на то, что это двойная потеря для Беларуси: "Пошлины в Минске унифицировали с российскими. Так что белорусский бюджет недополучит доходы от пошлин, а местные НПЗ будут вынуждены приобретать нефть по более высокой цене". Общие потери для Минска, по расчетам белорусских экономистов и властей, могут составить к 2024 году до 10,8 миллиарда долларов.

Россия хочет избавиться от субсидий для Беларуси

Налоговый маневр оказал влияние на экономику Беларуси уже в текущем году, отметил руководитель миссии Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси Жак Миньян: "Прогноз белорусского правительства на нынешний год по экономическому росту не сбудется. Это невозможно. Мы рассчитываем увидеть 1-1,5% роста экономики в этом году". Власти в Минске официально прогнозировали, что ВВП увеличится на 2,5 процента.

Россия рассматривает субсидии Беларуси как "обременительные" для себя, констатирует Шурубович. Проблема заключается в том, что Минск не способен в ближайшей перспективе начать зарабатывать столько, сколько привык тратить, уверены экономисты.

Причины такого положения эксперт белорусского исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (ИПМ) Дмитрий Крук видит в целенаправленной ориентации Минска еще с середины 1990-х на Россию - чтобы обеспечить функционирование белорусской экономики без шока и потрясений: "По сути, мы положили все яйца в одну корзину, поэтому любое изменение формата белорусско-российских отношений может оказать негативное влияние на Беларусь". Сейчас эту зависимость в РБ пытаются снизить, однако, учитывая, что она росла на протяжении 20 лет, одномоментно это сделать сложно, уверен Крук.

В чем Минск зависит от Москвы

Белорусские и российские экономисты ссылаются на данные МВФ, согласно которым только с 2005 по 2015 годы экономика Беларуси получила от России субсидии на сумму, превышающую 100 миллиардов долларов. Жак Миньян из МВФ эти цифры не подтвердил, предложив использовать проценты от ВВП для иллюстрации масштаба помощи.

По его данным, в ряд лет ежегодные субсидии для Минска из Москвы составляли до четверти белорусского ВВП, но и сейчас они остаются высокими: "Объем нефтегазовых субсидий за 2018 год составил 12% от ВВП. Надо понимать, что реальный их размер зависит от цен на нефть и газ. Чем те выше, тем больше предполагаемые суммы".

Зависимость Минска от Москвы складывается не только из льготных цен на газ и нефть. Согласно данным Национального статистического комитета РБ, 38% экспорта Беларуси приходится на Россию. Более того, треть белорусского экспорта - это поставки нефтепродуктов в страны Евросоюза, и тут Минск также зависит от импорта сырой российской нефти. Россия для Беларуси является самым крупным кредитором - от кредитов МВФ, например, белорусские власти отказались и пока не просили возобновить им кредитную линию.

"На конец 2018 года РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов), но нужными темпами Беларусь отдавать его не способна и вынуждена каждый год рефинансировать до 75% долга, а значит, снова частично зависеть от российского кредита", - пояснила директор Центра экономический исследований BEROC Екатерина Борнукова. "Белорусская экономика без российской нормально развиваться не может никак - она очень крепко завязана", - соглашается Алексей Шурубович.

Сценарии для экономики Беларуси

Побывавший в ноябре в Минске представитель МВФ говорит, что там "царит большая неопределенность в отношении того, каким будет новое интеграционное соглашение с Россией. Неопределенность мешает росту экономики". Не исключено, что РФ и Беларуси не удастся договориться по вопросу компенсаций, и Минск останется без них.

"Это будет значительным шоком для белорусской экономики. Но эффект будет не внезапным, а постепенным, - описывает Жак Миньян такой сценарий. - Мы уже говорили: без компенсаций за налоговый маневр и без внешних субсидий в целом, без крупных реформ белорусская экономика не может устойчиво существовать. Только налоговый маневр стоит 4-5% ВВП ежегодно. Для любой экономики это было бы большим шоком".

Второй сценарий - если стороны договорятся об углубленной интеграции, и в рамках этого соглашения будет решен и вопрос о компенсациях за налоговый маневр. В этом случае рост экономики РБ, по мнению Миньяна, будет выше. "Но я хотел бы развеять миф о том, что компенсации за налоговый маневр разрешат все проблемы Беларуси. Это не так. Ее экономика страдает от низкой производительности труда, и компенсации эту проблему не решат. Компенсации просто не дадут ситуации стать еще хуже", - добавляет Миньян. И подчеркивает, что без соглашения с Москвой вопрос реформ станет для Беларуси "вопросом экономического выживания".

У Минска еще есть время снизить зависимость от Москвы

Тем не менее у властей Беларуси есть еще время, полагают экономисты. Ничего катастрофического не случится, если стороны так и не договорятся о компенсации за налоговый маневр, считает Борнукова: "Если ранее Всемирный банк прогнозировал 2% роста белорусской экономики, то теперь без компенсации налогового маневра прогноз составляет не более одного процента. Драмы в этом нет, но стагнация, безусловно, будет".

По выражению Жака Миньяна, 7 и 8 декабря - это не магические даты. "Да, состоится встреча президентов. Но даже если в воскресенье не будет подписано соглашение, это не станет большим шоком на следующий день", - прогнозирует представитель МВФ. По его мнению, у сторон еще есть время для переговоров и подписания соглашения в ближайшие месяцы.

А белорусский экономист Дмитрий Крук исходит из того, что даже при самом плохом варианте у Беларуси есть "временной люфт", чтобы исправить экономическую ситуацию. Бюджет РБ на 2020 год, по его словам, составлен с учетом самого негативного сценария - отсутствия компенсаций за налоговый маневр и поступлений от "перетаможки нефти" (компенсация Беларуси за высокую цену на газ, позволяющая зачислять в бюджет таможенную пошлину от нефти. - Ред.), из-за чего Минск потеряет около 700 миллионов долларов.

"В следующем году компенсировать выпадающие доходы удастся за счет запасов, накопленных белорусским Минфином последние 2-3 года. Однако дальше придется думать, как стабилизировать бюджет и снижать зависимость от России", - резюмировал Крук.

Ранее "Страна" приводила комментарий РФ по поводу провалившихся переговоров в Сочи.

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