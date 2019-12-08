Специалисты путеводителя по отелям Wellness Heaven в сентябре и октябре этого года опросили около 1160 европейских отельеров с целью разобраться в том, что именно чаще всего постояльцы гостиниц выносят из номеров.

Об этом пишет Finmarket, ссылаясь на немецкие источники.

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Выяснилось, что более ценные вещи похищают визитеры самых фешенебельных отелей.

"Подавляющее большинство гостей забирают с собой полотенца и халаты - 77,5 и 65,1% соответственно", - пишет издание. Также говорится, что нередко туристы подмечают "неровно стоящие" вешалки (49,3%), "неправильно установленные" ручки дверей (39,1%), столовые приборы (33,6%) и косметические средства (32,8%).

Отельеры вместе с тем отмечают интерес путешественников к батарейкам (22%), произведениям искусства вроде статуэток или картин (20,2%), постельному белью (одеяла -15,6%, подушки - 14,3%). Одиннадцатое место в рейтинге занимает посуда (12,7%).

Примерно 12% респондентов добавили, что гости воруют планшеты, а еще 9,1% заметили пропажу пультов от телевизоров. Фены выносили из номеров у 8,4% опрошенных, а лампочки - у 7,3%. Также постояльцы ухитрялись красть кофемашины (6,9%), сами телевизоры (6,1%), стационарные телефоны (4,8%), лампы (4,3%).

"Помимо таких, казалось бы, обычных краж, есть ряд впечатляющих, когда гости выносили из гостиниц самые неочевидные для воровства вещи", - пишет путеводитель. Среди наиболее неординарных хищений в гостиницах называют рояли, смесители для ванной, стереосистемы, цветы, чучела животных и даже номерки с дверей.

По мнению экспертов из Wellness Heaven, если разделять нарушителей по национальностям, то получается, что немцы чаще всего "ориентируются" на халаты, душевые принадлежности. Туристы из Австрии склонны к иному: в ход идет посуда и кофемашины.

Итальянцы же любят "брать с собой навсегда" бокалы, швейцарцы - фены, а французы признаны лидерами по кражам пультов от телевизоров. Голландцам нравятся лампочки и туалетная бумага.

Аналитики путеводителя отметили, что в пятизвездочных отелях гости крадут более дорогие вещи, чем в гостиницах рангом ниже. В рамках исследования было опрошено 634 владельца отелей с 4 звездами и 523 владельца пятизвездочных гостиниц.

"Например, вероятность того, что телевизор будут украден из номера отеля 5* в 9 раз выше, чем в четырехзвездочном. Также в 5,5 раза выше вероятность кражи произведений искусства и планшетов, а кофеварок - в 5,3 раза. Постояльцы гостиниц категории 4* куда скромнее: они довольствуются полотенцами, вешалками, пультами и батарейками", - заключили в Wellness Heaven.

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