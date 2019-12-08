Одесское Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подало иск к Одесскому национальному медицинскому университету по поводу прекращения эксплуатации его объектов из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает "Укринформ".

Подготовительное заседание Одесского окружного административного суда по иску назначено на 19 декабря.

"Суд считает необходимым принять исковое заявление к рассмотрению и открыть общее исковое производство... по иску Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области к Одесскому национальному медицинскому университету о применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля)", - сказано в определении админсуда.

В своем иске ГСЧС ссылается на результаты проверки состояния противопожарной безопасности учебных корпусов медуниверситета от 24 октября. Тогда проверка выявила несколько серьезных нарушений противопожарной безопасности.

Также Одесское облуправление ГСЧС подало иски в админсуд, требуя прекратить работу торговых корпусов рынка "Привоз" и зданий жилого массива "Радужный".

К слову, в сгоревшем 4 декабря колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса еще в 2014 году выявляли нарушение правил противопожарной безопасности. К предыдущему директору колледжа были применены штрафные санкции. Однако предписания инспектора об устранении нарушений так и не были выполнены.

Сегодня в ГСЧС сообщили, что жертвами страшного пожара официально признаны уже 10 человек.

Как писала "Страна", 9 декабря студенты-погорельцы возобновят занятия в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа.