Сегодня Киев майданит. В городе проходят две акции протеста: днем на Майдане, вечером - у Офиса президента.

Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией. Список требований "Страна" уже публиковала. Сами же переговоры начнутся завтра, 9 декабря.

Организаторы сегодняшней улицы - три политические партии: "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Пока к ним примкнули только националисты из "Свободы". А вот "Нацкорпуса" на дневной акции видно не было.

Порох-майдан, за которым мы следили в режиме онлайн, удивил. Но не тем, что удался, а скорее наоборот. Он показал достаточно низкую явку - даже на фоне немногочисленных акций в октябре, когда те же силы вышли бунтовать против формулы Штайнмайера.

Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты "Европейской солидарности". Поддержка от "Голоса" и "Батькивщины" оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что "Славко" где-то в толпе).

То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.

Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана".

"Страна" уже рассказывала, что подопечные Билецкого скорее всего не придут на майдан Порошенко. Так оно и произошло.

В чем причина фактического провала протестов, которые поначалу готовились весьма серьезно? И были поддержаны сразу тремя парламентскими партиями.

На этот счет есть ряд версий. Первая - Порошенко "слил" протест в обмен на отказ от уголовного преследования и снятия неприкосновенности. Это предположение уже озвучили близкие к "Слуге народа" телеграм-каналы.

Вторая версия - резко поменялась ситуация на внешней арене. Это может быть связано с одобрением МВФ 5-миллиардного кредита Украине. Которое произошло как раз накануне Порох-майдана. Но не только.

"Информация о предоставлении кредита появилась накануне саммита Нормандской четверки в Париже, где могли быть достигнуты договоренности с Россией по мирному урегулированию на Донбассе, а также по транзиту газа и о его прямых поставках в Украину.

Запад, вероятно, учёл опыт с Януковичем, который, не дождавшись от МВФ гарантий предоставления финансовой помощи, в ноябре 2013 года отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и взял деньги у России. Теперь кредит предоставили ещё до переговоров с Путиным, чтобы, так сказать, заранее предотвратить нежелательное для Запада развитие событий", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

То есть кредит - это недвусмысленный знак поддержки для Зеленского. А значит Запад не будет поддерживать действия направленные на дестабилизацию ситуации в стране.

"Важная вводная накануне старта антиЗе-Майдана, который устраивает Порошенко и Ко", - резюмирует "Политика Страны".

Видимо, поэтому порошенковский майдан - это, по его же словам, "просто вече".

Третий момент - крайне низкая степень доверия к Порошенко даже среди сторонников условной "партии войны".

Впрочем, посмотрим на то, что будет вечером на Банковой, где ожидается вторая акция протеста. Туда, по нашей информации могут прийти и новые участники из числа националистов, которые проигнорировали дневной митинг, чтобы не создавать массовку для Порошенко.

Напомним, Второй митинг - "Стража на Банковой" - начнется в 19:00. "Рух опору капітуляції'" активно собирает в соцсетях палатки, обогреватели, биотуалеты и другой антураж для длительных протестов. 9 декабря, если станет известно о "зраде", они уже пообещали блокировать правительственный квартал.

Как проходят протесты и чего от них ждать - "Страна" разбиралась в материале Как Порошенко и Ко готовят антиЗе-Майдан по кальке ноября 2013 года.