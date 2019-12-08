Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне встречи "нормандской четверки" в Париже призвал общество поддержать президента Украины Владимира Зеленского и осудил тех, кто ставит ему палки в колеса. Пост на эту тему экс-глава Кабмина опубликовал в своем Facebook.

В первых строках записи Гройсман назвал международную встречу во Франции "сверхважной и сверхсложной". А затем отметил, что главе государства как никогда необходима поддержка.

"И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту. Момент, когда мы должны продолжить бороться и болеть за восстановление нашей территориальной целостности, за мир на нашей родной земле, за успех нашей страны. Желаю успеха Украине и президенту!" - написал Гройсман.

Скриншот: Facebook/ volodymyrgroysman

Ранее "Страна" писала о Святославе Вакарчуке, который на следующий день после призыва выходить на Майдан против Зеленского заявил о готовности стоять рядом с президентом.

Также мы рассказывали о том, как Петр Порошенко, тоже поддержавший Майдан против "капитуляции", дал Зеленскому добрый совет не разговаривать с Путиным тет-а-тет.