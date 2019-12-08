Необычный случай травматизма во время проведения сеанса лечебного массажа произошел на днях в одной из частных медицинских клиник Киева.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах,в полицию обратился с заявлением пациент о том, что ему причинили травмы во время процедуры лечебного массажа.

Событие произошло в медицинском центре на улице Ивана Мазепы в Киеве. 54-летний пациент записался на массаж к специалисту этой клиники, однако порелаксировать не вышло. Массажист так усердно разминал пациента, что последний почувствовал жгучую боль в груди.

Позже рентгеновский снимок подтвердил перелом ребра. По мотивам этого события полиция начала расследование по ч.1 ст 125 УК Украины (причинение легких телесных повреждений).

Если окажется на момент лечения, что травмы все-таки средней тяжести, дело переквалифицируют на более тяжкую статью- ч.1 ст.122 УК Украины. В клинике официально этот случай не комментируют.

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