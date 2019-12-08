Американский художник с грузинскими корнями Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на выставке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич (США). Видео поедания банана Датуна опубликовал в своем Instagram.

Ранее съеденный экспонат - банан, приклеенный к стене скотчем - был продан коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Видео: Instagram/ david_datuna

Датуна назвал поедание фрукта перфомансом "Голодный художник".

"У вас есть еще? Хороший вкус за 120 тысяч", - сказал художник, дожевывая экспонат.

После перфоманса полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали. А арт-объект сразу заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что "банан - это идея".

Датуна - уроженец Тбилиси и гражданин США, живущий в Нью-Йорке. В 2011 году его работа "Путин - Мона Лиза" (портрет президента, составленный из миниатюрных фотографий произведения Леонардо да Винчи) была продана за 200 тысяч долларов на торгах в Москве. В США Датуна делал инсталляции на тему перемены климата и критиковал Дональда Трампа за выход Америки из Парижского соглашения.

Картина "Путин - Мона Лиза"

"Страна" подробно рассказывала о съеденном Датуной произведении "Комик".

Мы также писали, что самая известная работа Маурицио Кателлана золотой унитаз под названием "Америка" - был похищен из Бленхеймского дворца в Великобритании в сентябре этого года.