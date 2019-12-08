Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о том, что первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович будет отвечать в министерстве за "Укрзализныцю" и "Укрпошту", а заместитель министра Олег Ющенко - за авиационный транспорт. Об этом он сказал в интервью ЦТС.

"Дмитрий Абрамович - первый заместитель, опытный бюрократ, в хорошем смысле этого слова. Будет отвечать за железную дорогу и "Укрпошту"… Олег Ющенко будет отвечать за все вопросы, связанные с государственно-частным партнерством, из сфер - за авиацию", - пояснил министр.

За автодорожную сферу и безопасность дорожного движения отвечает Наталья Форсюк. Пока что вакантная позиция заместителя, который должен отвечать за диджитал решения, киберзащиту и почтовые услуги.

Однако есть сомнения, что назначения окончательные.

"Море пока оставляю за собой. Хотя на самом деле еще решу, какой из больших блоков лучше оставить себе - море или железную дорогу" - подытожил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Мининфраструктуры объявило конкурсы в набсоветы "Укрпочты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ. Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" в следующем году будет поднимать тарифы по 2% каждый месяц.