Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в канун католического Рождества подписала 2700 открыток с поздравлениями на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках. Об этом она сообщила в своем Faceboоk.

Рождественские открытки эстонский лидер подписывает не первый год. На этот раз их автором выступила иллюстратор и татуировщица Эйли Лепик, которая в своих работах использует мотивы мифов.

Видео: Faceboоk/ KerstiKaljulaid

Темой открыток 2019 года стала идея экологической устойчивости. Они призывают каждый день принимать экологически верные решения и потреблять сознательно. Героями открыток стали лиса и кролик. Их образы выбраны затем, чтобы сказать человеку, что он не должен себя ставить выше природы, а помнить, что является ее частью.

Скриншот: Faceboоk/ KerstiKaljulaid

Как отметила президент, рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.

Как ранее писала "Страна", с 1 ноября 2019 года Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев.

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