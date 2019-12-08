Во Львове 8 декабря, как и в Киеве, противники капитуляции собрались на вече "Красные линии для Зеленского", приурочив его к предстоящему саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщают "Українські Новини".

Акция протеста началась в 14:00 на проспекте Свободы. По словам организаторов акции, их цель - "напомнить власти о красных линиях".

Протестующие скандируют лозунг: "Нет капитуляции!" и держат плакаты с надписями: "Ни шагу назад", "Россия – агрессор", "Путин – преступник" и тому подобные.

Видео: YouTube/ Львів Депо

Выступающие на митинге ораторы говорят, что Украина ни в коем случае не должна идти на политические компромиссы. Компромиссами они называют прекращение международных судебных процессов против России, федерализацию, выборы на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, а также уступки по Крыму.

Также участники митинга обвинили Владимира Зеленского в том, что он не объяснил свою позицию перед поездкой в Париж на переговоры.

Как писала "Страна", на киевском Майдане выступил командир киллера Лавреги, убившего маленького мальчика. Военный призвал к войне с Россией.

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