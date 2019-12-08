Понедельник будет для Украины снова теплым и преимущественно сухим. Разве что в западных областях возможен дождь из-за близости атмосферного Западного фронта. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Синоптик пояснила, что этот атмосферний фронт связан с мощной циклоничностью, которая создает неблагоприятные погодные условия в странах Скандинавии и в большинстве стран Западной Европы.

В Украину теплый воздух принесут юго-западные ветры.

"9 декабря в большинстве областей ожидается +2...+7 градусов, на юге и западе +4...+10 градусов. В Киеве понедельник будет сухим, с юго-западным ветром. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​+4...+6 градусов" - написала Диденко.

Также она рассказала, что во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет.

"9 декабря в Париже ожидается погода сложная - периодический дождь, сильный штормовой ветер. Но температура воздуха практически украинская, достаточно комфортная, +8...+9 градусов" - добавила синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что 8 декабря в Украине будет тепло и солнечно.

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