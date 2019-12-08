В Минске 8 декабря проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией, которая стала продолжением субботнего митинга. Об этом сообщает "Еврорадио".

Если в субботу на Октябрьскую площадь Минска вышли, по разным данным. от 300 до тысячи человек, то сегодня туда пришли несколько десятков недовольных интеграцией.

Фото: naviny.by

Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец. Основные лозунги мероприятия: "Нет аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Живет Беларусь!" и хорошо знакомый украинцам благодаря неоднократному использованию Петром Порошенко "Прощай, немытая Россия".

Протестующие проголосовали за резолюцию митинга. В ней выражается протест против глубокой интеграции с Российской Федерацией и подписания "дорожных карт". Также заявляется о нелегитимности всех соглашений, подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.

Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.

"У белорусского народа хватит сил, чтобы отстоять независимость. Независимость - это путь к свободе. Живет Беларусь!" - такими словами завершается текст резолюции.

Акции протеста были приурочены к встрече в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла 7 декабря. Как писала "Страна", лидеры не подписали никаких документов по интеграции.

Следующая встреча руководителей стран назначена через две недели, на 20 декабря.