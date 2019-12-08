В Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста, протестующие хотят, чтобы Зеленский на встрече в Париже отказался от любых компромиссов с Россией. Организаторы - три политические партии: "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Олег Тягнибок националист и председатель партии ВО "Свобода" призвал к "перепаспортизации" жителей Донбасса "пока они не докажут свою лояльность".

"Территория должна 5-7 лет быть без выборов", - заявил он.

Кроме того, Тягнибок намекал на революционный путь смещения Зеленского. "Повалили красного болвана - повалим и зеленого!", - призвал Тягнибок, намекая на "ленинопад" и Зеленского.

Подробнее узнать о том, что сейчас происходит в столице Украины, можно в нашей трансляции.

Ранее "Страна" сообщала, что Кравчук раскритиковал Парубия за призывы выходить на Майдан. Также мы рассказывали, что на антиЗе-Майдане выступил командир киллера Лавреги, где призвал к войне с Россиией.