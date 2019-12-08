Единственный сын актрисы Таисии Повалий, которая радостно писала, что стала бабушкой, 36-летний музыкант Денис Повалий и его супруга Светлана Вихрова опубликовали в Instagram первые фото из роддома.

На одном из снимков запечатлена крохотная ножка ребенка, в то время как на втором фото - табличка из роддома, на которой указано, что новорожденный малыш родился с ростом 55 см и весом 3 кг 260 гр.

"Вот оно - самое большое счастье! Наш пирожочек", - трогательно подписала снимки молодая мама.

Напомним, летом Повалий анонсировала сольное выступление в Киеве, после чего неоднократно получала угрозы от радикалов.

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