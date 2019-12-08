В Одессе ночью на воскресенье, 8 декабря, в квартире на пятом этаже жилого десятиэтажного дома по ул.Святослава Рихтера произошел пожар. В результате возгорания скончались двое мужчин, сообщает пресс-служба полиции.

"Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших - 56-летний хозяин, личность второго устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: Думская

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели рассказали, что известно уже о 10 погибших в пожаре в колледже в Одессе.

Также мы рассказывали, что скончался спасатель, работавший на пожаре в Одессе.