В одном из кафе городе Лубны Полтавской области произошла драка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает полиция региона.

На месте полицейские установили, что конфликт произошел между двумя мужчинами. В ходе драки один из ее участников нанес удар ножом в область шеи 29-летнему местному жителю. От полученных травм раненый скончался в больнице.

"На месте происшествия полицейские задержали 59-летнего, ранее судимого лубенчанина, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей", – говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство (ч.1 ст.115 УК Украины).

Напомним, в конце прошлого месяца в Киеве у выхода из метро на Контрактовой площади произошла поножовщина.

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