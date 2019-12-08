Сейчас в Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста, цель которой заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией. Организаторы - три политические партии: "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Вече на Майдане началось в 13:00.

Через час после начала акции на сцене выступил Андрей Гергерт - командир восьмого батальона "армии Яроша", он же "Червень", под началом которого служил киллер Андрей Лаврега, убивший ребенка в Киеве.



Он заявил, что не согласен с миром любой ценой. "Мы сегодня способны вести полноценные военные действия и победить Россию". Говорит, что украинцы остановили "армаду", и поэтому Россия начала насаждать в Украине коррупцию. "Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий". "Мы можем изменить историю мира, а нам говорят о каком-то Путине. Да он мышь!" - сказал командир

Наблюдать за тем, что происходит в столице Украины на Майдане, можно в нашей трансляции.

Ранее "Страна" сообщала, что Кравчук раскритиковал Парубия за призывы выходить на Майдан.

Также мы рассказывали, что на Западной Украина готовят бунт к встрече в Париже.