В Наблюдательный Совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" присоединилась Нобелевская лауреат по литературе, писательница из Беларуси Светлана Алексиевич. Исполнительную команду проекта возглавит Макс Яковер, а художественное руководство проектом взял на себя известный режиссер Илья Хржановский. Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Независимая Украина делает серьезные шаги на пути к тому, чтобы изучить и сделать важные выводы из своего исторического прошлого. Трудно переоценить роль Светланы Алексиевич в поддержке таких усилий на международном уровне", - отметил Председатель Наблюдательного совета Натан Щаранский.

Исполнительную команду отныне возглавит Макс Яковер, который создал немало успешных проектов и изменений в Киеве: парк UNIT.City, проект по обновлению и трансформации ВДНХ, а также - креативное пространство "Журнал" и "DreamKyiv".

"Этот проект продлится дольше наши жизни. Мы построим новейшей музей и ряд научных институтов, которые будут передавать опыт событий того времени и места, создавать прочный иммунитет против болезней человечества, которые, в конце концов привели к трагическим событиям в Бабьем Яру. Мы бы хотели, чтобы миллионы людей приезжали в Киев посетить Бабий Яр ", - отметил Макс Яковер.

Художественное руководство проектом будет осуществлять Илья Хржановский. Его работа над природой тоталитарного коммунистического режима во время съемок кинопроекта "Дау" продолжалась много лет в Харькове и Киеве. Сейчас с этим проектом знакомятся в Париже и Лондоне.

"Моя мама с семьей в 1941 году бежали из Винницкой от Холокоста. Поэтому их не убили и у меня была возможность родиться. Мне больно думать о массовых убийствах евреев во время второй мировой войны, больно читать свидетельства очевидцев. Я хочу применить все свои знания, чтобы посетители Бабьего Яра смогли прожить историю трагедии как свою собственную. Чтобы эта история в будущем никогда не повторилась ", - отметил Илья Хржановский.

Также к команде присоединятся еще ряд специалистов из Украины и международного сообщества. Проект объявлять о них отдельно.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) - некоммерческая образовательная организация, цель которой достойно почтить память 100 000 жертв трагедии Бабьего Яра, построив инновационный мемориальный центр в Киеве. В состав Наблюдательного совета Центра входят: Натан Щаранский, председатель; Герман Хан, заместитель председателя; Ирина Бокова, Святослав Вакарчук; Раввин Яков Дов Блайх; Александр Квасьневский; Рональд Лаудер; Владимир Кличко; Джо Либерман; Виктор Пинчук; Йошка Фишер; Михаил Фридман.

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