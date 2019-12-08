Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уровень иммиграции снизится, если его Консервативная партия победит на внеочередных парламентских выборах в этот четверг. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Консерваторы предлагают новые законы, чтобы контролировать количество людей, которые могут переехать в Великобританию из-за границы после Брекзита, что, по словам партии, будет означать, что в стране будет меньше "неквалифицированных рабочих".

"Цифры уменьшатся, потому что мы сможем контролировать систему таким образом. И то, что я не считаю правильным, - это неконтролируемый и неограниченный подход к этому" - сказал Джонсон.

Подход к контролю за иммиграцией будет основан на австралийской системе баллов. Джонсон отметил, что его внимание сосредоточится на неквалифицированной миграции, но высококвалифицированные работники все еще смогут приехать в Британию.

"Я не враждебен к иммиграции... Я верю в то, что необходимо позволить людям приезжать в эту страну, и я думаю, если у них есть таланты, и они хотят делать бизнес и зарабатывать на жизнь в Британии и способствовать развитию нашей страны - это фантастически" - сказал он.

Партия лейбористов, которая является главным противником Консерваторов на грядущих выборах, еще не представила свое видение политики государства касательно иммиграции.

Мы писали о том, что перед выборами лейбористы показали секретный документ по Brexit и Северной Ирландии.

Также "Страна" сообщала, что в Шотландии хотят провести референдум о независимости от Британии из-за Brexit.