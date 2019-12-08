Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о том, кто может стать на пост нынешнего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, если его решат сместить. Об этом министр заявил в интервью ЦТС.

На вопрос журналиста должен ли руководителем УЗ быть железнодорожник, Владислав Криклий ответил: "И да, и нет. Это то же, что говорить, что тут, на моем месте, должен быть глубокий транспортник. Ни я, ни Омелян, ни Пивоварский… никто не был глубоким транспортником. И все работало. И будет только лучше".

"Да, в команде главы компании точно должны быть железнодорожники. Но менеджер - это тот, кто из тех решений, которые тебе предлагают профессионалы, в том числе железнодорожники, может принимать самые правильные", - добавил министр.

При этом он считает, что это не обязательно должен быть гражданин Украины, но уточняет: "Могут быть и экспаты. Но проблема в том, что экспаты не знают наших проблем, поэтому превращаются в красивый, суперграмотный фасад. Поэтому, если на высшем и среднем уровне нет людей, которые понимают кто, есть кто, то это превращается в большую проблему".

Ранее "Страна" сообщала, что Криклий заявил, что Мининфраструктуры рассмотрит увольнение главы "Укрзализныци".

Также мы рассказывали, что в наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего нардепа Сергея Лещенко.