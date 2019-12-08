Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву "изгонять президента России Владимира Путина", возобновил поход. Об этом сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, передает "Интерфакс".

"Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около 5 утра его сторонник Ворон рассказал о том, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход", - отметил правозащитник, подчеркнув, что шаман больше не под подпиской о невыезде и "не ограничен никакими мерами".

Адвокат шамана Ольга Тимофеева подтвердила информацию о прекращении меры пресечения для Габышева. Это связано с тем, что "обвинение в установленный срок ему не предъявлено".

Александр Габышев, фото - Wikipedia

О своем намерении возобновить поход Габышев заявил 10 октября. "Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. Мне главнее веление бога", - сказал он.

Напомним, шамана Александра Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре российской федеральной трассы М-53 "Байкал". Он шел пешком из Якутии в Москву "изгонять Путина".