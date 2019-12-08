Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала не завышать ожидания накануне переговоров, потому что война на Донбассе не прекратится на следующий день, вне зависимости от того, как закончится встреча "нормандской четверки" в Париже. Об этом она написала в Facebook.

Мендель считает, что за последние три года прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе не было.

Скриншот: Facebook/ Юлія Мендель

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны. Так 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", - написала Мендель.

Представитель президента заявила, что сегодня на митинги против "выдуманной "капитуляции" людей заставляет выходить скепсис и страх. "...давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями. Сначала были сомнения в возможности восстановить мост в Станице Луганской. Но вот 20 ноября Президент Зеленский открыл его на два дня раньше запланированной даты", - заявила Юлия Мендель.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО допустили эскалацию конфликта на Донбассе после переговоров в Париже.

Также мы сообщали, что на воскресенье в Киеве запланировали 5 акций протеста и десятки тысяч людей на них.