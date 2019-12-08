Сегодня, 8 декабря, исполняется 85 лет советской и российской актрисе Алисе Бруновне Фрейндлих, которая наиболее известна зрителям по роли "кикиморы" и "нашей мымры" Людмилы Прокофьевны Калугиной в работе Рязанова "Служебный роман".

"Страна" вспоминает, что известно об актрисе и как складывался ее творческий путь?

Девочка родилась в семье актера немецкого происхождения Бруно Фрейндлиха и Ксении Фёдоровны Фрейндлих (в девичестве Фёдорова), которая тоже участвовала в постановках.

Алиса Фрейндлих

Родилась Алиса 8 декабря 1934 года, в Ленинграде, в доме на Исаакиевской площади. Ещё в детстве девочка стала проявлять артистические способности. В три года она попала на дипломные спектакли сестры матери и её мужа, которые тогда заканчивали консерваторию. Несколько дней после этого девочка напевала мелодии из оперы и сама с собой играла в "театр", тайком от взрослых надевая мамины платья.

Школьницей пережила блокаду Ленинграда. Отец-немец уехал из города задолго до этого. Пунктуальность бабушки помогла выжить Алисе и ее матери: она выдавала совсем маленькую часть от буханки хлеба по часам, а остальное прятала. Здоровье девочки и её матери было крайне слабым и нестабильным не только в физическом отношении, но и в психологическом: ребёнок с немецкими корнями ужасно себя чувствовал в обществе тех, кто немцев презирает.

После войны попала в театральный кружок, которым руководила Мария Призван-Соколова - именитая советская актриса. Всё свободное время Алиса проводила у преподавательницы. Именно Мария Александровна обучила Фрейндлих азам актёрского мастерства.

После школы будущая актриса подала документы в Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского.

В 1955 году девушка исполнила эпизодические роли в фильмах "Неоконченная повесть" и "Таланты и поклонники". После университета работала в театре имени Комиссаржевской и театре им. Ленсовета.

В кино между тем Алису Бруновну почти не приглашали. В 1974 году ей не удалось сыграть и у Эльдара Рязанова в новой комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", поскольку уже была утверждена Барбара Брыльска. Но после окончания работы над "Иронией судьбы", Рязанов целенаправленно пригласил Фрейндлих на роль Калугиной. Тогда художник по костюмам не смог найти нужный костюм для съёмок. Его нашла сама актриса, в гардеробной "Мосфильма". Фирменную походку своей героини Фрейндлих взяла от реально существующих начальниц того времени.

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Калугиной. Фото из открытых источников

Фильм имел огромный успех. По сей день роль Калугиной остаётся самой известной в карьере Алисы Бруновны, а актриса считает её одной из самых любимых. Картину оценили и в высших слоях государства: все её создатели, кроме Алисы Фрейндлих, были удостоены Государственной премии РСФСР. Сама Фрейндлих на вопрос, не обидно ли ей, что она не получила премию, отвечала так: "Нет, я настолько привыкла к каким-то ограничениям, которые были приняты в Совдепии. Мне было даже смешно".

За роль Людмилы Прокофьевны Калугиной Алиса Фрейндлих была признана лучшей актрисой года по версии журнала "Советский экран".

После триумфа "Служебного романа" Алиса Бруновна сыграла одну из лучших, как отмечали критики, ролей в кино. Такой стала королева Анна в экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетёра".

Алиса Фрейндлих в роли королевы Анны. Фото из открытых источников

Также она сыграла в "Сталкере" Андрея Тарковского, роль была эпизодической. В 1983 году Алиса Бруновна покинула труппу Театра имени Ленсовета и перешла в Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького. Там она продолжает играть и до сих пор, а также снимается в кино.

Алиса Фрейндлих сейчас. Фото из открытых источников

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