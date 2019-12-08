В ночь на воскресенье в Киеве случился пожар в здании шиномонтажа на улице Набережно-Луговая. Об этом сообщает Информатор.

Информация о возгорании была получена в 02:10 ночи. Огонь охватил около 60 квадратных метров одноэтажного строения.

"В нескольких метрах от него стояли припаркованные автомобили, часть из которых получили небольшие повреждения пламенем. Высокая температура подпортила внешний вид Mercedes, Subaru и Toyota. Строение выгорело полностью, но распространения огня удалось избежать. Обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Огонь тушили 10 спасателей и две единицы техники.

Ранее "Страна" рассказывала, что в результате страшного пожара в одесском колледже число жертв увеличилось до десяти.

Также мы писали, что в Киеве взорвали автомобиль чиновника Минагрополитики.