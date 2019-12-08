Два поросенка с ДНК обезьян родились в Китае в результате генетического эксперимента. Об этом сообщает британское издание "Metro".

Исследователи надеялись, что этот опыт позволит выращивать человеческие органы внутри животных для трансплантации. Потребовалось более 4000 эмбрионов, чтобы создать поросят, у которых в сердцах, печени, селезенке, легких и коже был генетический материал от обезьян Cynomolgus (Макак-крабоед). Для создания химеры на четвертый день после зачатия четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. Поросята умерли в течение недели.

Фото: State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology

В июле Китай предложил создать обезьян с частично человеческим мозгом с целью изучения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Эксперт по стволовым клеткам Йельского университета Алехандро Де Лос-Анджелес сказал, что генетическая модификация животных для изучения заболеваний человека была "святым Граалем" биомедицинских исследований на протяжении десятилетий.

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