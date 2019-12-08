Вечером 8 декабря в работе столичного метрополитена произойдут изменения. В связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" могут работать с ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"В воскресенье, 8 декабря в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за возможные временные неудобства!" , - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

В КП "Киевский метрополитен" отметили, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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