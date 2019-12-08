Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно призвал не возвращать Донбасс в Украину, пока Путин у власти, раскритиковал Европейский киноприз (European Film Awards, EFA, часто называют "еврооскар" - Ред.) в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения и из-за того, что после награждения вечеринка прошла в ресторане "Москва". Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

Режиссер считает, что ему не дали выступить во время церемонии за "опасения неидеального английского или политических тем", без которых он бы не обошелся. По словам бывшего политзаключенного, европейцы не могли понять, почему он отказался после награждения идти в ресторан под названием "Москва": "В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе".

Фото: Facebook/Олег Сенцов

"Конечно, я туда не пошел - мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь за ними не стреляют из минометов", - написал Сенцов.

В то же время он назвал церемонию в Берлине "одной из лучших, на которых он был".

"Соблюсти баланс между торжественностью, непафосностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось ... Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент", - отметил Сенцов.

Скриншот: Facebook/Олег Сенцов

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards, EFA) - награда за выдающиеся достижения в Европейском кинематографе, которая вручаются Европейской киноакадемией ежегодно начиная с 1988 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа.

Также мы рассказывали, что режиссер в в Европарламенте предложил вернуть Украине атомную бомбу.