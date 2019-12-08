Сегодня Киев будет майданить. В городе пройдут две акции протеста: днем на Майдане, вечером - у Офиса президента.

Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией. Список требований "Страна" уже публиковала. Сами же переговоры начнутся завтра, 9 декабря.

Организаторы сегодняшней улицы - три политические партии: "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Примкнут ли к ним националисты из "Азова" и "Свободы" - пока вопрос. В среде ультраправых нет желания поддерживать чужие партийные бренды (особенно токсичного Порошенко). Но и оставаться в стороне от протестов они вряд ли будут.

Первая акция - вече на Майдане - начнется в 13:00. Вторая - "Стража на Банковой" - в 19:00. "Рух опору капітуляці'" активно собирает в соцсетях палатки, обогреватели, биотуалеты и другой антураж для длительных протестов. 9 декабря, если станет известно о "зраде", они уже пообещали блокировать правительственный квартал.

Как будут проходить протесты и чего от них ждать - "Страна" разбиралась в материале Как Порошенко и Ко готовят антиЗе-Майдан по кальке ноября 2013 года.

Мы следим за событиями этого дня в режиме онлайн.

14:34 Первый представитель "Батькивщины" на сцене - Владимир Яворивский. С ним еще несколько человек. Начинает говорить бывший политзаключенный Владимир Балух. Он удивляется, что люди на улицах обсуждают цену на коммунальные услуги и новости футбола, и не помнят, "что в Украине идет война". "Но мой народ не только состоит из люмпенов". Неплохо Балух прошелся по украинцам.

14:17 Опять музыкальный номер. Группа "Тартак". Концерт против капитуляции получается. Неожиданный формат.

14:12 Агитпродукция митинга. Похоже на рисунки военной пропаганды начала ХХ века.

14:08 Выступает "Червень". Он не согласен с миром любой ценой. "Мы сегодня способны вести полноценные военные действия и победить Россию". Говорит, что украинцы остановили "армаду", и поэтому Россия начала насаждать в Украине коррупцию. "Мы самый сильный и умный народ в мире, самый работящий". "Мы можем изменить исторю мира, а нам говорят о каком-то Путине. Да он мышь!"

14:07 Саакашвили назвали "московским пропагандистом", поскольку он призывал не выходить на этот майдан.

14:06 "Газовые переговоры - это зрада", - звучит со сцены.

14:03 Почти каждый спикер вспоминает гибель украинского волонтера в Бахмуте и напоминает, что его убили "из-за украинского языка". Однако, как уже рассказывала "Страна", эту информацию на ссылкой на анонима запустило издание "Тиждень". Полиция этого не подтверждает. Однако на Майдане нагнетают донбассофобские настроения.

14:01 Людей стало больше - порядка тысячи человек - но пока очень далеко до октябрьских акций.

13:57 Выступает Вятрович. Рассказывает, как Россия ликвидировала украинскую государственность в Батурине в 18 веке. "Россия враг была и есть". "Россия - наш Карфаген".

13:56 "Желтый скотч - цвет нашей победы".

13:55 На Майдане есть экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, говорят со сцены.

13:48 Музыка закончилась. Новая партия спикеров. Среди них - Андрей Гергерт, он же "Червень", под началом которого служил киллер Андрей Лаврега, убивший ребенка в Киеве.

13:41 Музыкальная пауза под "Мандри" явно затянулась.

13:26 Поэт Дмитро Павлычко зачитывает со сцены стихи о Зеленском и Штайнмайере. Также там есть про НАТО и УПА. "Для нас капітуляція то зрада".

13:21 После "Голоса" выступает сразу "Свобода". "Батькивщины" пока нет.

13:20 Пока на Майдане нет и 500 человек. Это очень мало - даже предыдущие Штайнмайер-майданы собирали по несколько тысяч.

13:19 На митинге экс-министр транспорта Владимир Омелян.

13:18 Инна Совсун от "Голоса" заявила, что "мы здесь не как политики". "Майдан должен давать указания политикам". "Нам нужные не переговоры, нам нужна победа".

13:16 Приехал Владимир Вятрович.

13:14 Парубий на сцене высказал свою солидарность "сябрам Белоруссии".

13:12 На митинге присутствует "Свобода". Но пока нет ни одного политического лидера.

13:10 Произошла небольшая перепалка, но полиция диалога быстро всех успокоила - несколько мужчин увидели Парубия и начали кричать :"Что он тут делает?"

13:04 Своего выступления на сцене ждет группа "От винта".

13:02 Митинг начался - заработала сцена. "Мы хотим предупредить власть от необдуманных шагов".

12:57 Приехал Андрей Парубий с охраной.

12:54 Режиссерская палатка.

12:46 Как видим, людей пока немного. Хотя до начала акции меньше 15 минут.

Майдан 8 декабря. Фото "Страны"

12:42 На Майдане установлена сцена "Красные линии для Зе", возле которой на протяжении получаса собираются приверженцы вече. На данный момент насчитывается около 200 человек, в большей степени это люди пенсионного возраста, но также вблизи палаток, в которых раздают флаги находится молодежь.

В толпе виднеются флаги "Европейской солидарности" и "Свободы". Присутствуют представители молодёжного крыла "Европейской солиларности", которые зачастую поддерживают Петра Порошенка под ГБР во время его допросов. На сцене звучит патриотическая музыка "Боже, Украiну бережи", пока что никто не выступает. Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, но меры безопасности стандартные, нельзя назвать их усиленными

12:19 Интересно, что на сегодняшний день назначили всеукраинский траур из-за пожара в Одессе. Связано ли это с нынешними акциями - ответ скорее да, чем нет. В день траура будет сложнее осуществлять радикальные действия.

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