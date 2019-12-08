В рейтинг точек Киева и его пригорода, где в начале декабря был самый грязный воздух, вошел также Майдан Независимости, на котором сегодня пройдет очередной митинг против капитуляции, который называют "анти-Зе майданом". Об этом сообщает НВ со ссылкой на данные SaveEcoBot.

Десятка точек с самым загрязненным воздухом составлена на основе количества часов, когда загрязненность воздуха превышала допустимый уровень. Наблюдения велись в течение 2 суток (47 часов) с 21:00 1 декабря до 20:00 3 декабря.

Десятка точек с самым загрязненным воздухом в Киеве и пригороде:

Ул. Салютная, 5а - 32 часа, г. Киев, Шевченковский район - 32 часа. Ул. Шевченко, 145/1, 165а, г. Борисполь - 26 часов. Майдан Незалежности, 18/2, г. Киев, Шевченковский район - 17 часов. Ул. Семьи Кульженко, 31, г. Киев, Оболонский район - 7 часов. Ул. Кирова, 40, пгт Чабаны - 7 часов. Ул. Николая Матеюка, 5а, г. Киев, Деснянский район - 6 часов. Пр-т. Науки, 42, г.. Киев, Голосеевский район - 3 часа. Б-р. Независимости, 4а, г. Бровары - 2 часа. Ул. Варшавская, 114, г. Ирпень - 2 часа. Ул. Набережная, 3, с. Тарасовка - 2 часа.

Фото: НВ

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